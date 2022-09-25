شبيبة حزب سوريا المستقبل: الترويج للهجرة لعبة تركيا المفتقدة للإنسانية

جاء ذلك خلال بيان، أدلي به من قبل لجنة الشباب في حزب سوريا المستقبل بناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، شارك فيه العشرات من أعضاء اللجنة والفئة الشابة في الناحية، تناولت فيه مخاطر الهجرة وأثرها على الشباب ومستقبل المنطقة، والجهات التي تقف وراءها وأهدافها.

وقال البيان الذي قرئ من قبل عضوة لجنة الشباب في حزب سوريا المستقبل فاطمة الطراف، أمام مكتب الحزب "على غرار ما حصل عام 2015، يستعد آلاف السوريين للهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الحرب الإعلامية الخاصة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي حيال البلاد، في سبيل إفراغها من شبابها (عمودها الفقري) ودفعهم إلى الهجرة".

تابع البيان "إن الشباب السوري في تركيا أيضاً يستعدون لشد الرحال، بسبب العنصرية التي يتعرضون لها في كل لحظة، بالإضافة إلى انتهاكات يومية ترتكب بحقهم، وعلى مدار الأيام الماضية تصدّر ملف المهاجرين العناوين الرئيسة للأخبار في دول الاتحاد الأوروبي، يرافقه اشتعال مواقع التواصل الافتراضي بصور وقصص لآلاف الشباب العالقين في الغابات بين روسيا البيضاء وبولندا من جهة، وبين تركيا وبلغاريا واليونان من جهة أخرى، يعيشون أصعب الظروف".

وأضاف "استغلت دولة الاحتلال التركي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بسبب الحصار والجفاف وانعدام فرص العمل، لتستخدمها إعلامياً للترويج للهجرة، عبر الدعاية عن سهولة الطريق وإخفاء المخاطر المحدقة بالمهاجرين، مستخدمة ورقة اللاجئين للضغط على أوروبا، فهذه لعبتها السياسية التي تفتقد للإنسانية".

ودعت لجنة الشباب الفئة الشابة في بيانها إلى التمسك بالأرض والانخراط في العملية السياسية، وأكدت "إننا في حزب سوريا المستقبل نعمل على تشجيع ودعم الشباب للانخراط في العملية السياسية دون خوف وتهديد، والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب المثقف وحاملي الشهادات في المؤسسات المدنية".

(ب د/أم)

ANHA