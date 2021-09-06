شبيبة حزب سوريا المستقبل ينظمون مسيرة دعماً للإدارة الذاتية

وشارك في المسيرة التي انطلقت من حديقة الرشيد باتجاه دوار النعيم العشرات من الشباب المنتسبين لحزب سوريا المستقبل من مختلف المؤسسات المدنية في الرقة، وشارك أيضاً عدد كبير من أبناء مدينة منبج في المسيرة.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "بطليعة الشباب نبني المستقبل... الإدارة الذاتية تمثلنا وتضمن حريتنا... هلمّوا لمعركة الحرية".

وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات مؤيدة للإدارة الذاتية، وتناهض سياسة الاحتلال التي تتبعها دولة الاحتلال التركية.

وتجمع المشاركون في دوار النعيم، حيث وقف الجميع دقيقة صمت، ثم قرأ الرئيس المشترك لمجلس الشباب العام علي الأحمد البيان الذي أصدره الشبيبة بهذا الصدد.

وتطرق البيان إلى أثر الحرب السورية على الشباب السوري واستغلاله من قبل الأنظمة المستبدة والاستعمارية في الحرب التي طال أمدها، "حيث أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثراً في هذه الأزمة حيث تم تجنيدهم لخدمة الأنظمة في حروب داخلية وخارجية".

وأكد البيان على حفاظ الإدارة الذاتية على الأرض السورية ووحدتها ووحدة المكونات، وأضاف البيان أن الإدارة الذاتية هي الحل الأمثل للأزمة السورية، و دعا الشباب إلى الانخراط في النضال وتكثيف الجهود لتوسيع الإدارة الذاتية.

وطالب البيان بالاعتراف بالإدارة الذاتية وإشراكها في جميع المحادثات التي تجري لحل الأزمة السورية، "خاصة وأنها تمثل ثلث المساحة السورية جغرافياً، ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار في حدودها".

(أع/ك)

ANHA