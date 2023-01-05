شبيبة حزب سوريا المستقبل ينددون بالاتفاقات التي تستهدف شمال وشرق سوريا

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مجلس ناحية الجلبية، اليوم الخميس المئات من شبيبة حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات (كوباني، وصرين، والجلبية، وعين عيسى).

وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "قسد هزمت داعش وستهزم الاحتلال والإرهاب التركي"، "قسد فخرنا وكلنا قسد"، بالإضافة إلى صور الشهداء، وأعلام حزب سوريا المستقبل، مرددين الشعارات التي تندد بالتآمر الدولي وتدعم قوات سوريا الديمقراطية وتحيي الشهداء "لا للتآمر الدولي على مناطقنا"، "تحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية"، "المجد والخلود لشهدائنا".

ولدى وصولهم إلى دوار الشهيد كلهات رامان في قرية خراب عشك التابعة للناحية، ألقى المتحدث باسم شبيبة حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، محمد محمد، كلمة، ندد فيها بالاتفاقات التآمرية التي تحيكها الدول الاستعمارية في إشارة إلى روسيا وتركيا، بالتعاون مع حكومة دمشق، ضد شمال وشرق سوريا.

وأشار أن "هذه الاتفاقات والمؤامرات من شأنها إطالة أمد الأزمة السورية والصراع الدولي في مناطقنا ليدفع شعبنا ثمنها"، مطالباً "بالالتفاف ودعم مقاومة قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الأراضي السورية في وجه الأطماع التركية".

ولفت إلى "أهمية دور الشبيبة في هذه المرحلة من التآمر الدولي على إضعاف مناطقنا، وذلك من خلال التسلح بالوعي لهذه المؤامرة التي يحاول العدو من خلالها؛ إحباط مشروعنا وأمننا الذي تحقق بتضحيات الشهداء".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تمجد الشهداء "شهيد نامرن".

(د)

ANHA

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مظاهر في ناحية الجلبية رفضاً للتآمر الدولي 5-1-2023