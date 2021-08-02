شبيبة حزب سوريا المستقبل في منبج يدينون استخدام القوة العسكرية في درعا

وقرأت البيان الناطقة باسم مجلس شبيبة حزب سوريا المستقبل- ناحية المدينة، أمينة عثمان، بمشاركة أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وحركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة، وذلك أمام مبنى الحزب وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"إننا في مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها نتابع ما يجري من أحداث في الجنوب السوري ودرعا تحديداً، من تصعيد عسكري في ظل أوضاع سيئة تشهدها تلك المناطق والداخل السوري عامة.

هذا التصعيد يؤكد أن النظام السوري وحلفاؤه لايزالون يتمسكون بذهنية الحل العسكري الذي يهدد حياة المدنيين ويؤدي إلى موجات من النزوح وخاصة من قبل الشباب الذين هم عماد المجتمعات وقوتها الديناميكية.

لذلك، فإننا في مجلس شباب حزب سوريا المستقبل ندين ونستنكر استخدام النظام السوري للقوة العسكرية ونقضه للاتفاق مع ممثلين من أهالي المدينة، وندعوه للعودة إلى قرار الأمم المتحدة وخاصةً القرار 2254، كما ندعو أبناء شعبنا في درعا إلى التمسك بأرضهم ورفض التغيير الديمغرافي الذي تعمل عليه إيران، لأنه سينعكس سلباً عليهم وعلى أرضهم، كما نطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال ما يقوم به النظام السوري والميلشيات الإيرانية بحق شعب سوريا من الانتهاكات والعمل على محاسبتهم.

وإننا في مجلس شباب حزب سوريا المستقبل ندعو شباب درعا وكافة الشباب على الأرض السورية للالتفاف حول مشروع حزب سوريا المستقبل، كونه مشروع لكل السوريين ويضمن وحدة سوريا وإرادة شعبها، ونؤكد أيضاً جاهزيتنا لدعم شبابنا في درعا وكامل سوريا على جميع الصعد، كما نؤكد دعمنا للحل السياسي عبر الحوار السوري السوري وقرارات الأمم المتحدة".

(أ ق/ج)

ANHA