شبيبة حزب الاتّحاد الديمقراطيّ تنظّم فعاليّة رياضيّة في حلب

وحضر المسابقة التي أجريت في ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي لحيّ الشيخ مقصود بمدينة حلب، أهالي الحي وممثّلون عن المؤسسات المدنية في الحي.

وشارك في المسابقة 14 شاباً و11 شابة من أبناء حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

فبدأت المسابقة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة ألقاها العضو في مجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي عدنان محمد، مرحبّاً بالحضور والمشاركين، قائلاً: "بروح 19 تموز الثورة التي انطلقت منذ 9 أعوام على أساس المقاومة، وبهذه المقاومة سنفشل كافّة المؤامرات التي تحاك على كافة الشعوب في روج آفا".

وانطلقت المسابقة بجري الشّبان 200 متر، والشّابات 100 متر، وفي النهاية حصل على المرتبة الأولى من فريق الشّابات روكان حلب، وفي المرتبة الثانية همرين محمد، وفي المرتبة الثالثة روآز عباس.

أمّا فريق الشبّان فقد حصل على المرتبة الأولى حسن إبراهيم، أمّا المرتبة الثانية خليل محمد، والمرتبة الثالثة أسامة حاجي محمد.

ومن ثمّ اختتمت الفعاليّة بتكريم الفائزين من قبل المجلس العام، وعقد حلقات الدّبكة على وقع الأغاني الثّوريّة.

(ح م/إ)

ANHA