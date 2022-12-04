شبيبة حلب: سننشر أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان في ساحات العالم كافة

لا يزال الشبيبة يقاومون ويتعهدون بمواصلة النضال والمقاومة؛ لنشر أيديولوجية القائد أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية، على الرغم من كل محاولات دولة الاحتلال التركي طمس هذا الفكر.

في هذا الصدد، ندّد أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في حلب، بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إمرالي من قبل دولة الاحتلال التركي، وأكدوا أن هذه العزلة تزيدهم إصراراً على المقاومة والنضال.

حيث قالت روناهي جودي "ندين ونستنكر العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، التي تهدف إلى طمس فكره الحر".

مشددة "لن تستطيع دولة الاحتلال التركي كسر إرادتنا؛ لأننا كبرنا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ونقول لكل دول العالم؛ لن تستطيعوا كسر إرادتنا".

كما أكدت "مهما حاولتم طمس هذا الفكر، فسننبته من جديد، ونأمل أن يكون عام 2023 عام الحرية للقائد والشعب الكردي؛ لأن الشعب الكردي لن يكون حرّاً والقائد في السجن".

فكر القائد عبد الله أوجلان هو فكر الشعب كلّه

وندّد عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، جعف رش ديرسم، العزلة المفروضة على القائد، وقال "القائد في السجن منذ 25 عاماً، ممنوع من التريض وحتى من القراءة والكتابة، وهذا الأمر، يجب ألا نسكت عنه ولن نسكت عنه".

ونوّه إلى أن "فكر القائد عبد الله أوجلان هو فكر شعب بأكمله، وسنحارب بكل قوتنا من أجل تحقيق هذا الفكر الحر".

من جانبها قالت فاطمة سليمان، من قسم الجنولوجيا عن العزلة المفروضة على القائد "الهدف من العزلة التي تمارس على القائد عبد الله أوجلان هو القضاء على فلسفة القائد الديمقراطية وفلسفة المساواة، فالدول الاحتلالية لا تريد للمساواة والديمقراطية أن تتحقق".

أكدت فاطمة على أهمية تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية "القائد عبد الله أوجلان اقترح في علم المرأة (جنولوجيا) تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية، وأن الدولة الديمقراطية هي على عكس الدولة القومية، وتحقيقها أمر مهم".

وأكملت "حركة الشبيبة الثورية السورية ستكمل فعالياتها دائماً، بالأقلام والأيديولوجية الخاصة بها، وسننشر أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان في ساحات العالم كافة".

لا تزال العزلة على القائد مستمرة

وقالت هيفاء بكر، الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة، عن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان "الموضوع مؤلم جداً عندما نستذكره ونتحدث فيه، فالمؤامرة عمرها 25 عاماً، ولا تزال العزلة في تشديد دائم".

واستنكرت هذا الفعل قائلة "لنا الحق أن نعرف ما هو حال قائدنا، ولكنهم لا يريدون منا أن نعرف أو نسمع عنه خبراً، فالدولة التركية تريد كسر إرادة الشبيبة الثورية بألاعيبها القذرة".

مختتمة حديثها "على الرغم من العزلة المفروضة عليه، لا يزال القائد يقاوم، ونحن سنظل نقاوم، ولن يهدأ لنا بال إلا بتحرير القائد جسدياً".

يذكر أن دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنعه من اللقاء بأسرته ومحاميه، وتفرض عليه عقوبات انضباطية لحرمانه من "الحق في الأمل"، ضمن جهودها الرامية إلى إبعاد الشعب عن قائده.

(ل م)

ANHA