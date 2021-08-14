شبيبة حلب ينظمون مسيرة بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب

وتجمع المئات من شبان وشابات وأهالي حيي الشيخ مقصود والأِشرفية أمام مركز الشبيبة في القسم الغربي من الحي، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، اتحاد المرأة الشابة، حركة المجتمع الديمقراطي، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز الشبيبة بالقسم الغربي من الحي، وسط تريد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا. وتوجه المشاركون إلى الشارع الرئيسي المؤديي إلى القسم الشرقي، من ثم توجهوا إلى ساحة الجبانات الوقعة في القسم الشرقي.

وعند وصولهم إلى ساحة الجبانات، وقف الأهالي دقيقة صمت، من ثم هنأت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية مايا وقاص القائد عبد الله أوجلان وشهداء الحرية، وجميع الشعوب في الشرق الأوسط، بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب.

وأشادت مايا وقاص بمقاومة الكريلا في آفاشين ومتينا وزاب وقالت إن مقاومة الكريلا المتصاعدة بروح 15 آب ستنتصر ضد هجمات جيش الاحتلال التركي.

وانتهت المسيرة بعقد حلقات الدبكة على واقع الأغاني الثورية.

(ع س/ك)

ANHA