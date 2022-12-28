شبيبة حلب تتظاهر تنديداً باستخدام الكيماوي ضد الكريلا

شارك في المظاهرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية، الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، حاملين صور القائد أوجلان وصور الشهداء ويافطات كتب عليها "مقاومة الشعوب تنهي المؤامرات".

انطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وجابت شوارع الحي الرئيسة، وسط ترديد الشعارات "تحيا مقاومة زاب"، "تحيا مقاومة الكريلا".

ولدى وصول المشاركين إلى أمام مركز حزب سوريا المستقبل الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده، الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، هيفاء بكر، كلمة أشارت فيها إلى استشهاد 11 مقاتلاً من الكريلا؛ جراء استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضدهم، وقالت "ننحني إجلالاً وإكراماً لتضحياتهم".

وأضافت "إن الاحتلال التركي يكثف من هجماته بكافة الطرق؛ سعياً لكسر إرادة الشعوب التواقة للحرية، من خلال فرض عزلة مشددة بحق القائد أوجلان، واستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا".

وأكدت هيفاء في ختام حديثها "أن الشعب الذي تدرب على مبدأ وأسس حرب الشعب الثورية وفكر وفلسفة القائد أوجلان لن يستسلم، ولن يخطو خطواته إلا إلى الأمام وسيحقق النصر والحرية".

بدوره، ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD علي حسن، كلمة أرسل من خلالها تحياته إلى القائد أوجلان في أسره وقال "الذين تلقوا التدريبات على يد القائد أوجلان واتخذوا من فكره وفلسفته أساساً لهم، يسطرون أعظم الملاحم ويكتبون بدمائهم التاريخ من جبال قنديل وحتى شمال وشرق سوريا".

وتابع "لقّنت الكريلا الاحتلال التركي درساً لن ينساه، وكبده خسائر فادحة، لذا لجأ إلى استخدام جميع الأسلحة المحرمة دولياً ومنها الكيماوية، ولكنه فشل مجدداً أمام مقاومة الكريلا وإراداتهم القوية".

(ن ش/ ل م)

ANHA