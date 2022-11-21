شبيبة حلب تنتفض للتنديد باستمرار الهجمات على شمال وشرق سوريا

انتفض المئات من شبيبة حيي الشيخ مقصود والأشرفية دعماً لمقاومة شمال وشرقي سوريا واستنكاراً للهجمات التركية الهادفة إلى احتلال المنطقة، وذلك عبر المشاركة في تظاهرة.

التظاهرة نظمت من قبل لجنة الشبيبة التابعة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب، حيث تجمع المئات من الشبيبة أمام صالة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، حركة المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان إلى جانب المشاعل.

جاب المتظاهرون شوارع الحي مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة أهال شمال وشرقي سوريا في وجه الاحتلال التركي ومقاومة مقاتلي الكريلا في زاب وآفاشين، وتوقفوا في منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمة من قبل عضوة لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء سوسن إسماعيل أشارت من خلالها إلى ضرورة توحيد مقاومة المناضلين أمام الهجمات الهادفة إلى إبادة شعوب المنطقة.

كما استنكرت سوسن استمرار الهجمات الهادفة إلى إخلاء المنطقة مؤكدةً أن ثمن الحرية باهظ والشعب مستعد لتقديم التضحيات أمام ما ترتكبه آلة الحرب التركية.

في نهاية حديثها قالت سوسن بأنه على شعوب شمال وشرق سوريا حماية مكتسباتهم المتحققة بدماء الشهداء فالوقت حان لاستعادة ما احتلته آلة الحرب التركية .

(م ع/سـ)