شبيبة حلب تنتفض ضد هجمات الاحتلال التركي وتحيي المقاومة

ضمن سلسلة ردود الفعل المنددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا ، توجه أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية إلى جانب عضوات اتحاد المرأة الشابة إلى الساحات وتجمعوا أمام صالة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وذلك للمشاركة في التظاهرة المنددة بتلك الهجمات.

حمل المشاركون في التظاهرة أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة وقوات الدفاع الشعبي وحزب العمال الكردستاني إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان ومشاعل النار.

وانطلقت التظاهرة لتجوب عدداً من شوارع حيي الشيخ مقصود وسط ترديد شعارات ( الموت للخيانة، الموت للفاشية، الموت لأردوغان، عاشت مقاومة الشعوب وتسقط القوى الاستعمارية).

وبعد الوصول إلى منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود ألقيت كلمة من قبل الإدارية في حركة المرأة الشابة بحلب هيفا بكر.

هيفا أشارت في بداية حديثها إلى أنهم انتفضوا ضد ممارسات الاحتلال التركي الذي استمرت هجماته لأكثر من عام على جبال كردستان ونتيجة للهزائم التي مني بها أمام قوات الكريلا توجه المحتل التركي كخطوة بائسة منه إلى الهجوم بالطائرات على أهالي شمال وشرق سوريا.

وأكدت هيفا بأن استهداف المدنيين بشكل مباشر لا يدل سوى على أن دولة الاحتلال التركي تنتهج طريق القذارة أمام عجزها عن مجابهة قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن أراضي شمال وشرق سوريا.

فيما نوهت هيفا إلى أنه يتوجب على جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التمعن جيداً قبل أن يخطوا أي خطوة لأن الشعب في شمال وشرق سوريا شعب وطني سيدافع عن أرضه حتى الرمق الأخير.

واختتمت هيفا حديثها بالتأكيد على أن المقاومة والنضال هما الخيار المتوفر للشبيبة في مناطق شمال وشرق سوريا للوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية حتى الرمق الأخير.

( م ع/سـ)