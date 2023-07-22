شبيبة حلب تنتفض دعماً لمقاومة الكريلا

ضمن سلسلة الفعاليات المستنكرة لاستخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في هجماته على مناطق الدفاع مديا خرج اليوم العشرات من شبيبة حلب في تظاهرة .

وتجمع المتظاهرون أمام مركز الشبيبة الثورية السورية الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية إلى جانب صور شهداء مقاتلي الكريلا.

وبعد أن جاب المتظاهرون عدداً من شوارع حي الشيخ مقصود صدحت حناجرهم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ومقاومة القائد عبد الله أوجلان في إيمرالي.

وما إن وصل المتظاهرون إلى أمام حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية حتى توقفوا دقيقة صمت لتلقي بعدها عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة لشمال وشرق سوريا هيفا بكر كلمةً أشارت في مستهلها إلى أن التضحيات التي تقدمها قوات الكريلا في جبال كردستان صانت الشعب الكردي من الإبادة.

وقالت هيفا بأن الجيش التركي كما عاش لحظات خيبات الأمل قبل مدة من هجماته على مناطق الدفاع مديا سيعيشها مرةً أخرى وبوتيرة أعلى لأن مقاومة الكريلا كالشعلة التي لا تنطفئ.

في نهاية حديثها رأت هيفا بأن هنالك رابطاً بين الهجمات التركية على مناطق الدفاع مديا وبين تشديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت بأن تصعيد النضال سيفشل جميع المؤامرات التي تخطط لها دولة الاحتلال وأتباعها.

(م ع/سـ)

ANHA