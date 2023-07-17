شبيبة حلب تنتفض دعماً للقائد عبد الله أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتسليمه رسائل تهديد، نزل مساء اليوم المئات من شبيبة مدينة حلب إلى الساحات للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله.

وتجمع المشاركون في قاعة 8 آذار الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود حاملين مشاعل النار إلى جانب صور القائد أوجلان ولافتات كتب عليها " انصروا نضال الحرية".

وبعد أن جابت التظاهرة عدد من شوارع حي الشيخ مقصود مرددين الشعارات التي تحي مقاومة القائد عبدالله أوجلان في سجن إيمرالي، توجهوا نحو مكان نصب خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل كل من مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة لشمال وشرق سوريا هيفا بكر كلمة أشارت من خلالها إلى أن هدفهم الأول كحركة واتحاد هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

ودعت هيفا جميع الشبيبة للانضمام إلى صفوف مقاتلي الحرية للسير وفق هذا النهج المقدس الذي يعمل على صد هجمات المحتلين والفاشيين الأتراك.

كما أكدت هيفا بأن رسائل التهديد التي تصل إلى القائد عبدالله أوجلان لا يمكن القبول بها والشبيبة عل أهبة الاستعداد للتضحية بنفسها في سبيل إعلاء كلمة قائدها.

في نهاية حديثها قالت هيفا بأن فلسفة القائد عبد الله أوجلان ستوصلهم إلى طريق الحرية وجددت العهد بالسير على خطا جميع شهداء الحرية.

(م، ع/ك)

ANHA