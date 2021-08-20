شبيبة حلب تعرب عن رفضها للهجمات على شنكال

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في حلب للإدلاء ببيان من أمام مركز الحركة في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود بالمدينة، قرئ من قبل عضو الحركة حميد محمد.

وأشار إلى المجازر المرتكبة بحق المجتمع الإيزيدي وقال: "تعرض المجتمع الإيزيدي في شهر آب للكثير من المجازر، إذ تصادف 3 آب ذكرى مجزرة شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين، وفي 15 آب ذكرى استشهاد مام زكي شنكالي، وذكرى مجزرة تل عزير، إلى جانب الهجمات الأخيرة على شنكال".

مبيناً أن هذه الهجمات سعي للنيل من إرادة المجتمع الإيزيدي، واستمرارية للهجمات التي تشنها الدولة التركية بمساعدة حزب PDK على الشعب الكردي.

وأضاف البيان "وفي الآونة الأخيرة شنت الدولة التركية هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، إذ استشهد في تل تمر امرأة وطفل، وهذا يبين بأن جيش الاحتلال التركي في كل مرة يهزم أمام قوات الدفاع الشعبي يشن هجمات بربرية على مناطق أخرى من كردستان".

واختتم البيان قائلاً: "نحن في حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة نرفض كافة الهجمات على المجتمع الإيزيدي، ونتعهد بالسير على خطى الشهداء لحماية ميراث الكرد".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة شنكال.

(ح م/ س ر)

ANHA