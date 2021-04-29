شبيبة حلب تعلن النّفير العام ضدّ هجمات تركيّا على مناطق الدّفاع المشروع

تحت شعار "سنرفع من وتيرة المقاومة والنضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة"، تجمّع اليوم، المئات من أبناء حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب وأعضاء المؤسسات المدنية في الحي، أمام مؤسسة حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، للخروج في مظاهرة تنديداً بهجمات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع.

وانطلق المتظاهرون، حاملين صور القائد ومشاعل النار، وجابوا شوارع الحيّ الرئيسة، مردّدين هتافات تحيّي مقاومة الدفاع الشعبيّ.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوّار الشهداء في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية بياناً إلى الرّأي العام، قرئ من قبل عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية مايا وقاصّ.

وجاء في نصّ البيان:

"لم تكتف الدولة التركية المحتلة بالهزائم التي تلقّتها في مواجهة قوات الكريلا، فبعد الهزيمة التي تلقّتها في غاري منذ ذلك الوقت تخطّط الدولة التركية لهجوم جديد على الكرد، من الواضح أن هذه الخطة يتم إعدادها على مستوى دولي، كما أن الهجمات التي شنت من قبل عصابات البعث في قامشلو هي جزء من الاتفاق، فبدون دعم دولي لا تستطيع الدولة التركية الفاشية القيام بأي هجوم على أي منطقة في أي جزء من كردستان".

وأوضح البيان: "تريد الدولة الفاشية من شن هجمات احتلالية على كل من زاب ومتينا وأفاشين في مناطق الدفاع المشروع، لتنفيذ هجمات ومذابح ضد الشعب الكردي والكريلا من أجل منع انهيارها وإخفاء هزيمة غاري، لكن خططهم هذه باءت بالفشل، لأنّ المقاتلين وشبّان الكرد جاهزون أكثر من أي وقت مضى".

وبيّن البيان: "أنّ الكريلا هم الخط الأحمر بالنسبة للشبيبة، لأنّ وجود الشعب الكردي مرهون بوجود مقاتلي الكريلا، فالكريلا هم قوة الحماية الجوهرية للشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط، هذا هو سبب شن الهجمات بشكل مستمر على قوات الكريلا، لأنّ الهدف من استهدافهم هو استهداف وضرب الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط.

وأكّد البيان: "نحن كحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، نعلن النفير العام ضدّ هذا الاحتلال وهجمات الدولة الفاشية، ونؤكّد أنّ شباب روج آفا سيقفون في وجه هذه الاعتداءات في جميع المناطق، ويشاركون بشكل فاعل مع الكريلا في جميع مناطق كردستان".

ودعا البيان في ختامه: "جميع الشبّان والشابات أن يعتبروا حماية زاب ومتينا وافاشين واجباً إنسانيّاً، وأن يتحرّكوا ضمن هذا الأساس؛ لأنّ تلك الهجمات تهدف إلى ضرب وجودنا وإبادتنا".

ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة مقاتلي الدفاع الشّعبيّ، وتندّد بهجمات الاحتلال التركيّ.

(ح م/إ)

ANHA