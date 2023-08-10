شبيبة ديرك: حرية القائد أوجلان حرية الشعوب

تجمع اليوم العشرات من أعضاء الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في ساحة الحرية بمدينة ديرك، للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك من خلال قراءة بيان إلى الرأي العام.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرئ البيان من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية بديرك هوكر حاجي، جاء فيه "تستمر السلطات التركية بتعذيب القائد عبدالله أوجلان، وهذا يعد مخالفاً لجميع قوانين الأنظمة الدولية وحقوق الإنسان، فهدفهم من هذا التعذيب هو تنازل القائد عن حقوق الشعب الكردي وأن يحتلوا المزيد من الأراضي الكردية، ولكن القائد عبدالله أوجلان أكبر من أن يتنازل لدولة الاحتلال التركي، لأن مكونات الشرق الأوسط تؤمن بفكر و فلسفة القائد" .

و اختتم البيان بالقول "سنواصل النضال والمقاومة حتى تحقيق حرية القائد الجسدية، لأن حرية القائد عبدالله أوجلان هي حرية جميع الشعوب" .

(ح ر/سـ)