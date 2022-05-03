شبيبة ديرك تندد بهجمات الحكومة العراقية ضد شنكال

وتجمع العشرات من أهالي ديرك وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ساحة مدخل قوس ديرك للتنديد بهجمات حكومة الكاظمي بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على شنكال.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة فيان جودي، وجاء فيه:

"نحن كأعضاء الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ندين ونستنكر هجمات الحكومة العراقية على شنكال، ونحن كأبناء روجآفا نتضامن مع اهالينا الإيزيدين ضد هذه الهجمات الفاشية".

وأضاف البيان "عندما هاجمت داعش بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على الإيزيديين، كانت قوات الكريلا هم فقط من ساعدوا الشعب الإيزيدي، والان التاريخ يعيد نفسه بهجمات الحكومة العراقية بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDKعلى شنكال".

وأكدت الشبيبة في بيانها وقوفها وتضامنها مع أهالي شنكال، كما أكدت استعدادها لمساندة شنكال ضد الهجمات.

وانتهى التجميع بترديد الشعارات التي تحي مقاومة أهالي شنكال.

(س م/ك)

ANHA