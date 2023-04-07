شبيبة ديرك تحتفي ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان

وانطلقت المسيرة من وسط السوق المركزي في ناحية ديرك، وجابت شوارع الناحية، ومن ثم توقف المشاركون في مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية السورية في ديرك. وهناك ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية جكر حسن كلمة قال فيها "إن ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو ميلاد الشعب الكردستاني. بفضل هذا اليوم ينعم الشعب الكردي وكافة الشعوب بالحرية".

وأشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان يناضل في سجنه من أجل حقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة وقال ايضاً "سنكون على درب وفكر القائد وسنحرره من سجن ايمرالي".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تحي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(ك-ع/ك)

ANHA