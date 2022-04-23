شبيبة ديرك تعلن دعمها لحملة النفير العام

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ديرك في مركز الشبيبة "الشهيد باور" في مدينة للإعلان عن انضمامهم الى حملة النفير العام الذي دعت إليه منظومة المجتمع الكردستاني، لمساندة مقاتلي الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ديرك جودي دليل.

وجاء في مستهل البيان: "نحن في اتحاد الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ننضم إلى نداء منظومة المجتمع الكردستاني للنفير العام، ومساندة قوات الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع".

وأضاف البيان: "سنكون دائماً ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتبعيته لدولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا على مناطق الدفاع المشروع، وسنتكاتف معاً لدحر هذه الخيانة".

(كروب/ك)

ANHA