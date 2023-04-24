شبيبة دير الزور: بنضالنا سنحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

حديث الشبيبة في ريف دير الزور الغربي، جاء خلال لقاءات أجرتها وكالتنا، حيث قال الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، مالك المحمد: "تستمر الفاشية التركية بفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان بهدف كسر إرادته وإرادة الشعوب التواقة للحرية، وإيقاف ثورة شمال وشرق سوريا وضرب مشروعها الذي وحّد شعب المنطقة وحرره من الإرهاب".

وشدد "نحن الشبيبة سنستمر في المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيقها، وسنساهم في نشر فكره بين أبناء المجتمع في كافة المناطق".

أكد مالك المحمد "سنعمل على تطوير أنفسنا من خلال التدريب للتصدي للحرب الخاصة التي تحاك ضد أبناء المنطقة بهدف تفكيك المجتمع"، مبيّناً أن دولة الاحتلال التركي تحاول من خلال سياساتها بث الفتن بين مكونات المنطقة.

الإداري في لجنة التدريب بحركة الشبيبة الثورية السورية بريف دير الزور الغربي، علي الحسن، قال: "فكر القائد عبد الله أوجلان موجود في عقولنا وسنعمل على تطبيق هذا الفكر الذي حررنا من الإرهاب، وسننشر فكره حتى يصل إلى جميع أنحاء العالم".

وطالب القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة فك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

وفي ختام حديثه أكد، الحسن، "سنكثف نضالنا وكفاحنا حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ويخوض القائد عبد الله أوجلان مقاومة تاريخية ضد عزلة مطلقة داخل سجن ذي حراسة مشددة في إمرالي، منذ تاريخ اعتقاله خلال مؤامرة دولية عام 1999، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية، ومنذ قرابة العامين لم ترد أي معلومات حول وضعه وصحته.

الجدير بالذكر أن محاميي القائد عبد الله أوجلان التقوا معه بعد 8 سنوات في الـ 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلباتهم من أجل اللقاء بالقائد.

وكان آخر لقاء جرى مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق ثم قطع الاتصال.

(خ)

ANHA