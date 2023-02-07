شبيبة دير الزور يؤكدون على الاستمرار في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

توافد اليوم ممثلو المؤسسات المدنية بدير الزور، إلى خيمة الاعتصام التي نصبت في ساحه بلدية الشعب، وسط بلدة الكسرة، للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وعلقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "بثورة المرأة سنحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان "، "الشبيبة فدائيو القائد آبو".

وبدأت فعالية الاعتصام، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم المجالس بدير الزور ألقتها الإدارية في مجلس بلدة الكسرة، عليا المحمد، وقالت: "ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل ورفع العزلة.

وبدوره ألقى عضو لجنة الخدمات في الريف الغربي أحمد بشار كلمة، تحدث فيها عن المؤامرة التي طالت القائد أوجلان.

وأكد أن الهجمات التي تستهدف شمال وشرق سوريا من قبل العدو تركيا، هي استمرار للمؤامرات.

تلتها كلمة باسم لجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية من قبل الإداري في لجنة الخدمات أحمد البشار قال فيها: "الهدف ضرب الاستقرار وفرض شروط تفرض علينا الاستلام ولذلك نطلب من الأمم المتحدة والدول الصديقة فرض حظر جوي وندين بشدة عمليات الدولة التركية ونعاهد قواتنا الديمقراطية على الثبات وسوف نبقى جنباً إلى جنب ضد الظلام ".

ألقي بعدها بيان باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بدير الزور قرأه العضو في الحركة علي العواد، وجاء فيه:

" بروح مقاومة السجون ستفشل المؤامرة ونحيا أحراراً مع القائد عبد الله أوجلان ضمن الحملة المطلقة مؤخراً الشبيبة هم فدائيو القائد آبو، وبدورها كحركة شبابية نؤكد للعدو الفاشي التركي بأننا مستمرون في نضالنا حتى تحرير قائد الشعوب عبدالله أوجلان الذي تم اختطافة بتاريخ 15 شباط 1999من قبل الاستخبارات التركية وأعوانها وسلب حرية هذا الفيلسوف العظيم"

البيان وجه دعوة للانتفاض واختتم "من هنا ننادي شباب وشابات العالم أجمع للانتفاضة في وجه السلطة الدولية التي تسعى إلى طمس ثقافات الشعوب ونؤكد لقائدنا أننا على عهدنا ونضالنا في سبيل حريتة الجسدية ولن نبرح حتى نحصل عليها".

(أ س)

ANHA