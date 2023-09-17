شبيبة دير الزور يتظاهرون رداً على الاعتداءات التركية ويؤكدون على دعم الكريلا

وشارك في التظاهرة التي نُظمت في منطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي، أعضاء من حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وعضوات من مجلس تجمع نساء زنوبيا.

وحمل المشاركون في التظاهرة، يافطات كتب عليها "اقضوا على خيانة برزاني وانصروا معركة الحرية"، وصوراً للقائد عبدالله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من أمام ساحة مجلس دير الزور المدني باتجاه مقر قوى الأمن الداخلي في منطقة السبعة كيلو مرددين شعارات "لا حياة بدون القائد، تسقط المؤامرة الدولية".

ولدى الوصول وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء قرأ بعدها الإداري في حركة الشبيبة الثورية بريف دير الزور الغربي، مالك المحمد، بياناً جاء في نصه:

"باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في دير الزور ورداً على اعتداءات الدولة التركية الفاشية المحتلة واعتدائها على مناطق الدفاع المشروع والكريلا في جبال كردستان أطلقنا هذه المسيرة اليوم بطليعة الشبيبة والمرأة لكسر الاحتلال التركي ومحاولاته الفاشية للسيطرة على مناطقنا وإن أجزاء باشور كردستان هي جزء من كردستان ولا يمكن لأي دولة أن تحتل هذه الأجزاء".

وأكد البيان في ختامه "إننا شعب واحد ويد واحدة بأخوة الشعوب وبفلسفة القائد عبدالله أوجلان وسوف نناضل حتى تحرير كل أجزاء كردستان والأراضي السورية المحتلة".

(ع ع/خ)

ANHA