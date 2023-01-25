شبيبة دير الزور يرفضون التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق

جاء حديث الشبيبة في منطقة ريف دير الزور الشرقي، تعليقاً على التقارب التركي مع حكومة دمشق.

حيث قال الإداري في لجنة الشباب والرياضة، عدنان الجاسم "نرفض هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقنا واستخدامها أنواع الأسلحة الثقيلة والطائرات المُسيّرة".

مضيفاً "تحاول دولة الاحتلال التركي تحقيق مصالحها الاحتلالية بشتى السبل، في المنطقة على حساب استقرار شعبها".

وأشار أن "التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي لا يصب أبداً في مصلحة الشعب السوري، بل يهدف لنهب خيراته وثرواته ومقدراته وتلبية مصالح الدول المهيمنة والرأسمالية".

وأكد الجاسم على "مواصلة تقديم الدعم لقوات سوريا الديموقراطية، حتى تحقيق النصر وتوطيد الأمن والاستقرار وبناء سوريا جديدة".

واختتم عدنان الجاسم حديثه بالتشديد على "ضرورة استمرار الشبيبة في نشر فكر القائد أوجلان، وتوعية المجتمع من كافة الهجمات والحروب، وذلك في سبيل تحقيق الحرية والسلام".

من جانبه، أكد عضو مجلس الشباب في حزب سوريا، سلام العيسى، "رفضه للتقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي"، موضحاً أن "هذا التقارب لا يخدم مصالح الشعب السوري، بل يهدف لنهب وسلب خيراته واغتصاب أراضيه وتهجيره منها".

ورحب سلام العيسى "بموقف السعودية ومصر على رفضهما وإدانتهما لأي تهديدات عسكرية على مناطقنا".

(خ)

ANHA