شبيبة دير الزور يحيون أسبوع البطولة ويستذكرون الشهيد عكيد

وشارك في المسيرة المسائية، العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بدير الزور حاملين صور القائد عبدالله أوجلان ويافطات كتب عليها ،"الشبيبة فدائيو القائد آبو "، إضافة للمشاعل.

وانطلقت المسيرة من مدخل بلدة السبعة كيلو وصولاً إلى دوار البلدة، بريف دير الزور الغربي.

وعند توقف المسيرة وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة ألقتها الإدارية، سها السعيد، واستذكرت من خلالها شهداء الحرية.

وقالت: "الشهيد عكيد رمز للبطولة والكفاح وإننا نعاهد شهداءنا الأبرار على السير على خطاهم حتى تحقيق النصر"

وعاهدت على السير على درب الكفاح الذي سلكه الشهيد عكيد للوصول إلى حياة حرة كريمة.

لتنتهي المسيرة بالشعارات التي تمجد الشهداء وشعارات "الشهداء خالدون و تحيا المقاومة".

(ع ع/سـ)