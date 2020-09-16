وأصدر مجلس الشبيبة في ريف دير الزور الغربي بياناً أعلن فيه انطلاق حملة "نقول لا" لمناهضة العنف الممارس ضد النساء والأطفال من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

البيان الذي قُرئ بمشاركة عدد من الشابات أشار إلى أنّ الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون جرائم ضد النساء والأطفال في المناطق المحتلة. كما يعمل الاحتلال التركي.

واستنكرت الشبيبة صمت المجتمع الدولي، وبشكل خاصّ الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي ومنظّمات حقوق الإنسان إزاء الاعتداءات التي تتعرّض لها النساء والأطفال.

وأعلن مجلس الشبيبة في بيانه انطلاق حملة "نقول لا" وناشد الشابات من جميع المكوّنات لمحاربة الذّهنية الذكورية.

(ع ص/ك)

ANHA