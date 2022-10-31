شبيبة عوائل الشهداء: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الكريلا

وتجمع العشرات من شبيبة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان في المدينة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والهجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع.

وقرأت الناطقة باسم شبيبة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو شيرين أحمد بياناً بهذا الصدد جاء فيه: "نستنكر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، كما نندد باستخدام دولة الاحتلال التركية الأسلحة الكيمياوية بشكل وحشي ضد مقاتلي كريلا حركة الحرية".

ودعا البيان كافة الشبيبة لعدم التزام الصمت، وأكد أنهم كشبيبة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مقاتلي الكريلا.

وانتهت الفعالية بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(ك)