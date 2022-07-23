شبيبة عوائل الشهداء يدعون الشباب للقيام بمسؤولياتهم التاريخية ضد هجمات الاحتلال التركي

أصدر اليوم، شبيبة مجلس عوائل شهداء في مقاطعة قامشلو بياناً مشتركاً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله التزامهم بخط الشهداء ونهج القائد عبد الله أوجلان عبر تسخير كل الإمكانات لتحرير القائد جسدياً وتحقيق النصر على هجمات الإبادة التي تشن من قبل دولة الاحتلال التركي.

قرئ البيان المشترك في نواحي متفرقة من مقاطعة قامشلو، ففي تربه سبيه قرئ من قبل عضوتي شبيبة مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه باللغتين (الكردية شريفة أوسي، والعربية شهد أوسي) وذلك في دوار آزادي الواقع شمال ناحية، أما في ناحية جل آغا فقرئ من قبل عضو شبيبة مجلس عوائل الشهداء في جل آغا، حسان نوفل الخيال وذلك أمام دوار الشهيد معصوم الواقع وسط الناحية، وفي كركي لكي قرئ من قبل عضو شبيبة المجلس علاء الدهام عوائل الشهداء وذلك أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان، وفي تل حميس قرئ من قبل الإداري في لجنة الشباب والرياضة، عطا الله السالم وذلك أمام دوار الشهداء وسط الناحية، وفي ناحية تل براك قرئ من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الناحية عبد الرزاق سالم وذلك أمام مبنى المجلس.

جاء في مستهل البيان: "مع حلول الذكرة العاشرة لثورة 19 تموز التي أرسى دعائمها تكاتف شعوب شمال شرق سوريا بهدي القائد عبد الله أوجلان وفكره، والتي أصبحت نموذجاً لأخوة الشعوب وأساساً راسخاً من أجل سوريا المستقبل، سوريا لكل السوريين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم".

أضاف البيان: "إننا الشبيبة أصبحنا نملك الإرادة والمعرفة والروح الوطنية من ينابيع فكر القائد، لذلك سنبقى ملتزمين بخط الشهداء ونهج القائد وسنلجأ إلى كافة الأساليب الممكنة وسنسخّر كل الإمكانات حتى يتحرر القائد من براثن هذا العدو الغاشم الذي فشل أمام مقاومة القائد والكريلا الأبطال".

شدد البيان "ننادي كل شباب الكرد في الوطن والمهجر للقيام بمسؤولياتهم التاريخية والعودة إلى حضن الوطن والدفاع عنه حتى دحر هذا العدو وكسب المرحلة التاريخية الحساسة".

وناشد البيان كافة المؤسسات الديمقراطية الشبابية في العالم للوقوف الى جانب قضيتهم العادلة ومساندة تجربة روج آفا الرائدة في الإدارة ومفهوم أخوة الشعوب، وردع أردوغان ومرتزقته عن مناطقنا".

أكد البيان "سنظل أبناء وبنات روج آفا بمختلف انتماءاتنا القومية والمذهبية جبهة خلفية متماسكة لقواتنا العسكرية حتى تحقيق النصر المؤزر".

(كروب/آ)

ANHA