شبيبة عوائل الشهداء تؤكد على وقوفهم إلى جانب قواتهم العسكرية حتى تحقيق النصر

وتجمع العشرات من شبيبة عوائل الشهداء أمام دوار الشهيد يوسف كلو في مدينة قامشلو للتأكيد على وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد التهديدات والهجمات التركية.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد باللغتين الكردية والعربية من قبل كل من شيرين أحمد وجيان حسين.

وجاء في مستهل البيان: "مع حلول الذكرة العاشرة لثورة 19 تموز التي ارسى دعائمها تكاتف شعوب شمال شرق سوريا من خلال هدي القائد عبد الله اوجلان وفكره، اصبحت هذه الثورة نموذجاً لاخوة الشعوب و اساساً راسخاً من اجل سوريا المستقبل ، سوريا التي نتوخى منها ان تكون لكل السورين على مختلف مشاربهم و انتماءاتهم".

وأضاف البيان: "اننا كفئة الشباب من عوائل الشهداء اصبحنا نمتلك الارادة و المعرفة و الروح الوطنية من ينابيع فكر القائد، لذلك سنبقى ملتزمين بخط الشهداء و نهج القائد و سنلجأ الى كافة الاساليب الممكنة و تسخير كل الامكانات حتى يتحرر القائد من براثن هذا العدو الغاشم الذي فشل امام مقاومة القائد و مقاومة الكريلا الابطال.

وجاء في البيان أيضاً: "إننا كشبيبة عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو ننادي كل شباب الكرد في الوطن و المهجر للقيام بمسؤلياتهم التاريخية و العودة الى حضن الوطن والدفاع عنه حتى دحر هذا العدو و كسب المرحلة التاريخية الحساسة".

وناشد البيان كافة المؤسسات الديمقراطية الشبابة في العالم للوقوف الى جانب عدالة قضيتهم و مساندة تجربة روج آفا الرائدة في الادارة و مفهوم اخوة الشعوب، و ردع اردوغان و مرتزقته عن مناطقنا: "سنظل ابناء و بنات روج آفا بمختلف انتماءاتنا القومية و المذهبية ونرص من صفوفنا ونكون جبهة خلفية متماسكة لقواتنا العسكرية حتى تحقيق النصر المؤزر."

(آ ي/ك)

ANHA