شبيبة اتّحاد الكادحين يدينون الانتهاكات التركيّة في عموم كردستان

تحت شعار "هلموا لحرب الحرية" نظم شبيبة اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة اليوم، مسيرة في مدينة قامشلو، شارك فيها العشرات من أعضائه.

انطلق المشاركون في المسيرة من دوار الشهداء، متجهين صوب مزار الشّهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، حمل المشاركون خلالها أعلام حركة حرية كردستان وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، مرددين شعارات "الموت للاحتلال، عاشت مقاومة الكريلا، عاش القائد أوجلان".

وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقت الإدارية في شبيبة اتحاد الكادحين روزا موسى بياناً إلى الرأي العام، قالت فيه:

"نستنكر وندين جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الفاشية التركية في عموم كردستان من سياسة القتل والتدمير والتهجير والتغيير الديمغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً في جنوب كردستان وكل هذه الأعمال الإجرامية تفعلها الفاشية التركية أمام أعين العالم".

وتابع البيان: "إنّ الدولة التركية هي الراعية الأولى للإرهاب، وقد أثبتت ذلك على أرض الواقع باحتضانها الجماعات الإرهابية وإرسالها إلى أنحاء العالم مثل ليبيا وسوريا وأذربيجان والصومال وإفريقيا عمداً، هي تحاول أن تحتل جنوب كردستان بحجة القضاء على حزب العمال الكردستاني بمساندة الحزب الديمقراطي والعائلة البرزانية التي باتت عائقاً أمام وحدة الصف الكردي خدمة لمصالح الدولة التركية"

وأعلن البيان: "نحن شبيبة اتّحاد الكادحين في إقليم الجزيرة نعلن من هنا بأنّنا لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه ممارسات الدولة التركية وعملائها في المنطقة".

واختتم البيان: "إنّنا على يقين بأنّ النصر سوف يكون حليفنا، كوننا نعمل من أجل حرية الشعوب ولقد عاهدنا القائد آبو بأن نكون في طليعة الثورة دفاعاً عن أرضنا وقيمنا وفكرنا وفلسفة القائد آبو".

(ا س/إ)

ANHA