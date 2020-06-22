شبيبة عرب وكرد: لن نسمح للمحتلين التمادي أكثر

بعد أن شنت الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها هجماتهم على عين عيسى، افتُتحت دورة تدريبية عسكرية للشابات والشبان من أجل حماية شعبهم ومنطقتهم من هجمات المحتل.

وتقوم الدورة التدريبية بتعليم تكتيكات الحماية بناءً على طلب شابات وشباب عين عيسى من الكرد والعرب.

نكتسب القوة من بعضنا البعض

وحول الدورة قال ديلبر الذي يعمل على تعليم الشباب: "تسير الدورة بحماسة كبيرة، الشباب والشابات يشاركون في التدريب بكل عزيمة وإصرار من أجل حماية أراضيهم من المحتلين، ويواصلون تدريبهم بنجاح".

أحمد حمد هشا أحد الشباب المنضمين إلى الدورة من الرقة قال: "نشكر اللجنة على دعم تدريبنا، يسير تدريبنا بنجاح، وأفضل ما في التدريب هو تجمعنا الكرد والعرب معاً، إن هدفنا جميعاً حماية شعبنا وأرضنا".

لن نسمح للمحتلين التمادي أكثر

بدورها تحدثت الشابة جيهان محمد مصطفى وقالت "نتعلم كل يوم شيئاً جديداً في التدريب، طالبنا بالتدريب للدفاع عن أنفسنا ضد هجمات العدو، لهذا السبب نحن متحمسون للغاية".

فيما أفاد رمضان مصطفى أحمد: نحن هنا لحماية أنفسنا وشعبنا وإنقاذ أرضنا من هجمات المحتلين. ولن نسمح لهم بالتمادي أكثر وسنقف بحزم ضدهم.

بدون تضحيات لا يمكننا تحقيق أحلامنا

فيما أوضح الشاب سمير هيا: "التدريب صعب، لكننا نتعلم لنحمي أنفسنا من المحتلين".

في الأخير قالت الشابة وردة محمد "أننا نعطي جهداً كبيراً في التدريب، وإن لم نعمل بجد لا يمكننا البقاء على أقدامنا، وبدون تضحيات لا يمكننا تحقيق أحلامنا".

(س و)

ANHA