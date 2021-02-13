شبيبة الطّبقة تنظّم مسيرة مشاعل تنديداً بالمؤامرة الدّوليّة

ضمن سلسلة الفعاليات المندّدة بالمؤامرة الدوليّة ضد القائد عبدالله أوجلان، نظّمت الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الطبقة، مسيرة مشاعل، تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، شارك فيها المئات من الأهالي، وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسيّة في الطبقة.

انطلقت المسيرة من الحي الأول بمدينة الطبقة، حمل المشاركون لافتات كتب عليها "لنحطّم سجن إمرالي وليعلوا صوت الحرية"، مرددين الشعارات المطالبة بفكّ العزلة عن القائد عبدالله أوجلان وإطلاق سراحه.

وعند وصول المشاركين إلى دور الحيّ الثانيّ بالمدينة، وقوفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس التدريب الفكريّ ولجنة حرية القائد من قبل جهينة المسوّ، وقالت: ندعو جميع المنظّمات الدولية ومنظّمة حقوق الإنسان وكلّ فرد حرّ بأن يكون معنا في مطالبنا المشروعة وهي المطالبة بحرّية القائد عبد الله أوجلان".

واختتمت جهينة كلمتها بالقول: "إننا بصوت واحد نقول لأطراف المؤامرة الدولية لن تستطيعوا حجب شمسنا، عاش القائد ولا حياة بدونه".

ومن ثمّ اختتمت المسيرة بقراءة بيان باسم الشبيبة الثورية من قبل العضو في الشبيبة حسن محمد.

وجاء في البيان:

"باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ندين ونستنكر الصمت الدولي على ما جرى ويجري من مؤامرة دولية بقيادة تركية على قائد الإنسانية والحرية.

إنّنا اليوم، نقف جميع المكونات والشعوب الحرة في شمال وشرق سوريا، بكل غضب رافضين

هذه المؤامرة، ومندّدين بشكل قاطع بتلك الجريمة التي لم تفارق أذهان الشعوب، وسوف يتحوّل

هذا اليوم إلى نار تحرق عرش الطاغية أردوغان ومرتزقته".

وأضاف البيان "إنّنا من هنا من مدينة الطبقة نوجّه رسالة إلى قائد الإنسانية "عبد الله أوجلان" ونقول له:

إنّنا على العهد باقون، وعلى خطاك سائرون، ولن نكلّ ولن نملّ، حتى تنال حريتك وتضيئ بفكرك كل أنحاء العالم".

(إ)

ANHA