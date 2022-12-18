شبيبة الطبقة: تنظيم الشعب وفق فكر القائد أوجلان سيفشل مخططات المحتل التركي

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها وتهديداتها على شمال وشرق سوريا، وسط تعمد قصف المنشآت الخدمية والمراكز الحيوية والمدارس.

وأكد أعضاء أعضاء من حركة الشبيبة الثورية، واتحاد المرأة الشابة في الطبقة، أن اتباع حرب الشعب الثورية ونشر فكر القائد أوجلان هو الرادع الوحيد؛ لمواجهة دولة الاحتلال التركي ومخططات الإبادة وسياسات التجويع والتهجير ضد أهالي المنطقة.

وقال الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في الطبقة، ضياء الدين المحمد: "يهدف الاحتلال التركي من خلال انتهاكاته بحق أهالي شمال وشرق سوريا؛ لتفكيك نسيجهم المجتمعي وهدم روابطهم المشتركة".

وتابع: "كما يريد عبر عدوانه تهجير الأهالي من مدنهم وأراضيهم عبر اتباع سياسة التجويع والحصار، وتجلى ذلك مؤخراً عبر قصف المنشآت الخدمية والمراكز الحيوية في المنطقة".

ورداً على هذه الممارسات التركية، أكد المحمد "سنواصل نشر فكر القائد أوجلان وترسيخ مبادئ الأمة الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ حرب الشعب الثورية وتنظيم الشعب وفقها؛ لأنها الحل الأنجع لصد هجمات عدوان دولة الاحتلال التركي".

وفي ختام حديثه، قال المحمد، "إننا كحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في المنطقة، لن نرضخ لما يريده المحتل التركي، وسنكون يداً واحدة مع قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن الأرض والشعب".

من جانبها، شجبت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، إسلام عباس، صمت جميع الأطراف والقوى الدولية على جرائم تركيا وهجماتها على المنطقة.

وقالت: "تتعمد هذه القوى الصمت؛ تجاه هجمات الدولة التركية؛ بسبب رفضها لإرادة الشعوب الباحثة عن الفكر الديمقراطي الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان".

وأضافت إسلام "يقع على عاتقنا كفئة شابة في هذه المرحلة، تنظيم المجتمع على فكر وفلسفة القائد أوجلان وتوسيعه إلى أقصى حد؛ بغية تطوير وعي الدفاع الذاتي، لمجابهة جميع الأخطار المحدقة بالشعب".

وقالت إسلام أيضاً "سنواجه جميع ما تخطط له دولة الاحتلال التركي لهذا الوطن، وذلك من خلال تكاتفنا مع قوات سوريا الديمقراطية ومشاركتها خنادق المقاومة".

(خ)

ANHA