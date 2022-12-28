شبيبة الطبقة: سنكون يداً واحدة مع قواتنا لصد وحشية هجمات المحتل التركي

وقرأ البيان، الإداري في حركة الشبيبة الثورية في الطبقة، ضياء الدين المحمد، بحضور أعضاء حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة، وذلك في مدينة الألعاب الرياضية غرب مدينة الطبقة، وجاء في نصه:

"كانت ولا زالت هجمات الاحتلال التركي تهدد أمننا وشعبنا في قصفهم المستمر بكافة أنواعه من طيران مُسيّر وأسلحة محرمة دولياً، التي سبق واستخدمها العدو في رأس العين وعفرين واستهدف بها أبرياء وعُزّل".

وأضاف البيان "تكررت هذه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع بالسلاح الكيماوي وكانت نتيجتها إعلان قوات حماية الشعوب HPG ارتقاء 11 مناضلاً ومناضلة إلى نيل الشهادة بعز وفخر".

وجاء في البيان أيضاً "إننا كحركة شبيبة ثورية واتحاد مرأة شابة لم ولن نكتفي بالكلمات فقط وسننتقم لرفاقنا الذين ضحوا بأرواحهم رخيصةً من أجل أمن واستقرار المنطقة ومن أجل أن يعيش شعبنا بسلام وأمان، وسنبقى دروعاً حصينة ومانعة لهذا الاحتلال الفاشي البعيد كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية".

(ع ص/ك)

ANHA