شبيبة الطبقة: ما يتعرض له شنكال هو استمرار للمؤامرة على القائد أوجلان

البيان جاء بالتزامن مع الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان التي انتهت باعتقاله عام 1998، وألقي من أمام مركز مجلس شبيبة الطبقة من قبل الإداري في اتحاد الشبيبة الثورية عبد القادر الثلجي بحضور عدد من أعضاء الشبيبة واتحاد المرأة الشابة.

وأكد البيان بمجمله أن هجمات الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق شنكال، هي استمرار للمؤامرة الدولية على القائد واستمرار لسلسلة خيانات الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي كان أبرزها انسحابه من شنكال في آب 2014 وتسليمه لداعش وارتكبت فيه أكبر إبادة للكرد الإيزيديين شهدها العصر الحديث، وتحاول إعادة الكرة واحتلال شنكال بعد تقديم مقاومة شنكال ومقاتلي الكريلا عشرات الشهداء لتحريرها من داعش.

أدان البيان أيضًا، بأشد العبارات استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحرمة دوليًّا في قصفها لمناطق الدفاع المشروع دون أي رادع أو موقف من المجتمع الدولي أو منظمات حقوق الإنسان".

وشدد البيان في ختامه "نحن الشبيبة الثورية والمرأة شابة في شمال وشرق سوريا عامة وفي مدينة الطبقة خاصة، نقول لهؤلاء المحتلين إن الشبيبة الثورية موجودون في كل الساحات، وسنناضل من أجل شنكال، وسنقف في وجه كل خائن ومتآمر على حرية الشعوب".

(س ك/مـ)

ANHA