شبيبة الطبقة يتظاهرون ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

وشارك في المظاهرة التي نظمت في بلدة الجرنية شمال غرب مدينة الطبقة، العشرات من الأهالي الى جانب عدد من الفعاليات المدنية والسياسية في البلدة وريفها.

وانطلقت المظاهرة من أمام مركز الثقافة والفن في الجرنية حيث جابت الشارع الرئيسي باتجاه الملعب وحمل المشاركون يافطات تحمل شعار الحملة "الشبيبة الثورية تمثل الشعب والثورة " وانتفضوا ضد خيانةPDK وأعلام الشبيبة والمرأة الشابة وسط ترديد شعارات ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي الختام وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم ألقي بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة قرأه عضو في حركة الشبيبة الثورية السورية عبد القادر المحمد حيث رفض البيان في خضمه الاتهامات التي وجهت لحركة الشبيبة الثورية على أعقاب حادثة الدفاع عن أمهات الشهداء المعتصمات على معبر سيمالكا، مشدداً أن الشبيبة الثورية أدت واجبها الوطني تجاه الشعب وتجاه أمهات الشهداء اللواتي يطالبن بجثامين أبنائهن الذين استشهدوا جراء خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكد البيان" أنهم مستمرون في النضال والدفاع عن الوطن لأن الوطن الذي لا نحميه لا نستحق العيش فيه وسنقف صفاً واحداً ضد جميع أنواع العمالة والخيانة حتى تحرير الوطن من أيادي الغدر والاهاب ".

(س ك/مـ)

ANHA