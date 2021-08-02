شبيبة الطبقة يتظاهرون ضد جرائم دولة الاحتلال التركي

شارك العشرات من أعضاء مجلس الشبيبة واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة إلى عدد من شبان وشابات المدينة في مظاهرة منددة بجرائم دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا وباكور وباشور كردستان.

وانطلقت المظاهرة من أمام مكتب تجمّع نساء زنوبيا في المدينة، وجابت الشارع الرئيس والسوق العام للمدينة، وسط رفع المتظاهرين أعلام حركتي الشبيبة الثورية السورية والمرأة الثورية، وأعلام حزب سويا المستقبل، ويافطات تستنكر جرائم الاحتلال التركي.

وبعد وصولهم إلى مركز الشهيد هاني العليص للشبيبة الثورية في الطبقة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقي بيان باسم شبيبة الطبقة من قبل الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة، محمود اليتم.

وشرع البيان بالإشارة إلى الهجوم العنصري الذي ارتُكب، الجمعة، بحق العائلة الكردية في محافظة قونيا التركية، وقال إنه "يؤكد الحقد الدفين للفاشيين الأتراك بحق المكون الكردي في تركيا والمنطقة"، مستنكراً صمت دول العالم التي تدّعي مناصرتها لحقوق الإنسان وعدم إبداء هذه الدول أي ردة فعل حيال الهجوم.

كما استنكر البيان دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، وقال "البارزاني وحزبه لم يتوقفا يوماً عن مهاجمة أبطال قوات الدفاع الشعبي الرافضين للأطماع الاستعمارية والسياسات الإجرامية بحق شعوب المنطقة".

وأعرب البيان عن استيائه من "استمرار الدولة التركية في سياستها الإجرامية من قتل وتجويع وتشريد وقطع مياه نهر الفرات عن ملايين المدنيين في شمال وشرق سوريا والعراق".

مطالباً "المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بإيقاف هذا المجرم عند حده (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) ومحاسبته على كل ما قام به من جرائم بحق هذه الشعوب".

واختتم البيان مؤكداً على ضرورة "العمل الدائم لفضح جرائم الاحتلال التركي وسياسته الإجرامية أمام جميع دول العالم وإننا على يقين باقتراب زوال هذا الكيان الحاقد على مشروع الأمة الديمقراطية".

(ع ص/ س ر)

ANHA