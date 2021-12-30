شبيبة الطبقة يخرجون في مسيرة مشاعل استنكاراً لهجوم الاحتلال التركي على كوباني

وشارك العشرات من أهالي مدينة الطبقة في مسيرة الشبيبة بالإضافة لعدد من أعضاء المؤسسات المدنية. المشاركون في المسيرة رفعوا لافتة كتب عليها " الشبيبة الثورية تمثل الشعب والثورة وبدماء شهدائنا سنشعل نار الانتفاضة" بالإضافة لرفع صور شهداء القصف التركي.

انطلقت المسيرة من أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف واتجهت نحو الحي الأول شمال المدينة وسط ترديد المشاركين شعارات تتوعد بالانتقام لدماء الشهداء وشعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتضحيات الشهداء.

وعند وصول المسيرة لنقطتها الأخيرة وقبل ختامها ألقت إدارية اتحاد المرأة في الطبقة شذى الحسين بياناً وسط المشاركين وجاء فيه:

"إننا كحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ندين ونرفض رفضاً قاطعاً الهجمات التركية الجبانة على شعبنا المناضل في شمال وشرق سوريا عامةً ومدينة كوباني خاصةً، لأن مدينة كوباني كانت انطلاقة لدحر تنظيم داعش الإرهابي الذي كان ومازال يأخذ دعمه من الأب الروحي للإرهاب أردوغان وبعد انكسار داعش في كوباني ودحرهم عسكرياً في شمال وشرق سوريا ذلك جعل دولة الاحتلال تزداد حقداً على شعبنا المناضل لأجل الحرية".

وتابع البيان "استهداف مؤتمر ستار في مدينة كوباني خلال الفترة السابقة والآن حركة الشبيبة هذا ما يدل أن المستهدف وثورته ثورة أخوة الشعوب التي بعثت الروح والأمل في شعوب المنطقة والعالم من أجل التحرر".

ونوه البيان " الجميع يعلم بأن هذه الهجمات من قبل أردوغان الفاشي وعملائه الخونة لا تعبر إلا عن جبنهم وفشلهم في جميع الميادين والأصعدة".

وأكد البيان على أن "الهجمات لن تضعفنا وإنما تزيد من إصرارنا على الانتقام لرفاقنا الشهداء ونقول للعملاء والخونة بأننا مناضلون وثوار في حركة انتقامية وسنضربكم بقبضة من حديد وردنا سيكون أضعافاً مضاعفة".

ونادى البيان في ختامه جميع السوريين في الداخل والخارج وبالأخص المتواجدين في تركيا أنه حان وقت الحرية فانتفضوا ضد هذا الطاغي أردوغان وحكومته الإرهابية، فنحن في هذه الثورة سننتقم تاريخياً وسننتصر فهلموا لمعركة الحرية والنصر قادم لا محالة".

(ع ص/ل)

ANHA