شبيبة الطبقة يخرجون بمسيرة مشاعل دعماً لمقاومة الكريلا

تحت شعار "مقاومة القائد آبو حتى متينا، آفاشين، زاب حتماً ستنتصر" نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الطبقة مسيرة مشاعل، وذلك بمشاركة اهالي المدينة وعوائل الشهداء وعدد من الفعاليات المدينة والعسكرية.

المسيرة انطلقت من الحي الأول في مدينة الطبقة نحو مركز حركة الطلبة الديمقراطيين في الحي الثاني. وهتف المشاركون خلالها عبارات تستنكر هجمات المحتل التركي وخيانة الديمقراطي الكردستاني وأشادوا بالمقاومة العظيمة التي يبديها مقاتلو الكريلا في أرض المعارك.

ولدى وصول المسيرة إلى أمام مركز الشهيدة فيان كوباني لحركة الطلبة الديمقراطيين، توقف المشاركون دقيقة صمت، من ثم قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في الطبقة بيداء الخضر بياناً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي.

البيان استنكر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وأضاف: "الدولة التركية بهجماتها بحماية أمن حدودها ومحاربة الإرهاب، وذلك بالشراكة مع حكومة البرزاني، وكلنا نعلم أن تلك الهجمات ليست إلا ردة فعل جبانة منهم لإضعاف وكسر روح المقاومة لدى الكريلا ورداً على الحملات التي انطلقت في جميع أنحاء العالم لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب الدولية".

وأوضح بيان الشبيبة أنه "بعد أن استطاعت قوات الكريلا من استهداف تحصيناتهم ونقاطهم العسكرية وقتل عدد منهم وتفجير آلياتهم ومدرعاتهم، فلم يجدوا سبيل للانتقام سوى استهداف المدنيين في كل من كوباني وتل تمر وزركان وشنكال".

وأعلنت شبيبة الطبقة في ختام بيانها تضامنهم مع قوات الكريلا " نعلن تضامننا مع حزب العمال الكردستاني وقوات الكريلا في محاربة هذا العدو حتى تحقيق النصر".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا.

(ع ص/ك)

ANHA