شبيبة الطبقة ومنبج يؤكدون استعدادهم لمجابهة الاحتلال مع قوات سوريا الديمقراطية

تحت شعار" وصمة عار في جبين النظام البعثي الفاشي" نظم اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية في منطقة الطبقة تظاهرة بالمشاعل رفضاً لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وتأكيداً لدعمهم ووقوفهم في الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية.

شارك في التظاهرة التي انطلقت من الحي الأول وسط المدينة العشرات من الأهالي وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ومكاتب ولجان المرأة التابعة لها والمجالس المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية.

وحمل المشاركون أعلام المرأة الشابة والشبيبة الثورية ومشاعل ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي "سندعم ونساند قواتنا "،"وصمة عار في جبين النظام البعثي الفاشي" وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الشعوب والكريلا وقوات قسد، وترفض التخاذل الدولي الشريك في هذه الهجمات التترية بحق شعوب شمال وشرق سوريا.

لدى وصول التظاهرة لدوار ميسلون في الحي الثاني، دعت الرئاسة المشتركة للاتحاد الرياضي في الطبقة شذى المحمد، المشاركين للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

ومن ثم ألقي بيان إلى الرأي العام باسم اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية قرئ البيان من قبل الإداري لمجلس الشبيبة الثورية ضياء الدين المحمد .

البيان استذكر شهداء قصف الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، وأشار إلى جرام تركيا في المنطقة، داعياً إلى التكاتف والاستعداد لمجابهة الاحتلال، وجاء فيه:" ستكون الشبيبة الدرع الحامي لصد هذه الهجمات موجهين رسالة للمحتل التركي أنت أشعلت الحرب بإرادتك أما نهايتها فستكون بأيدينا وإن وقعت المواجهة في شمال شرق سوريا فنحن الشبيبة سننهيها في أنقرة بإعلان الحرب الشعبية الثورية".

لتنتهي التظاهرة بتعالي شعار " المقاومة حياة"

منبج

وشارك اليوم العشرات من الشبيبة من مدينة منبج وريفها، في مسيرة مشاعل نظمت من قبل حركة الشبيبة الثورية في المدينة، إلى جانب أعضاء تنظيمات الشبيبة في الأحزاب السياسية، معربين عن موقفهم حيال ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وخرجت المسيرة وسط مدينة منبج، رفع فيها المشاركون أعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ومجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل ويافطات كتب عليها "ضد الخيانة والاحتلال هلموا لحرب الحرية، بروح حرب الشعب الثورية سنقاوم الفاشية التركية"، ومشاعل أوقدت مع انطلاق المسيرة.

ومع وصول المسيرة إلى دوار الشهيد فيصل أبو ليلى تحولت لتجمع جماهيري، ألقت فيه عضوة مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل أمينة عثمان كلمة باسم الفئة الشابة بمدينة منبج، قائلة: "تقوم دولة الاحتلال التركي برسم استراتيجيات وكتابة القصص الملفقة والمعدة سلفاً".

وأضافت أمينة عثمان "كان بالأمس سيناريو حماية الأمن القومي وخطر الإرهاب يلوح في الأفق، واليوم تكمل هذه الادعاءات وتقوم بذريعة تفجير اسطنبول الهجوم المزيف، باستئناف حربها التي بدأت بها منذ أن تحررت مناطق شمال وشرق سوريا من خطر إرهاب تنظيم داعش".

وأشارت أمينة عثمان إلى ما ارتكبته دولة الاحتلال التركي من جرائم حرب خلال الـ48 ساعة الفائتة عبر قصفها لمناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، وقالت: "استهدفت البنية التحتية، وقصفت مشفى خاصاً بمرض كورونا في كوباني، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان، كما قامت كعادتها في محاولة لطمس الحقيقة، باستهداف طواقم وكوادر الوكالات والقنوات الإعلامية، مما أدى إلى استشهاد الشهيد "عصام عبدالله" وجرح آخرين، الذين ساروا على درب نقل الحقيقة".

ولفتت أمينة عثمان إلى الصمت المطبق الذي يخيم على موقف كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما ودعت جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى التمسك بالأرض والالتفاف أكثر حول مشروع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لحماية الأرض والمكتسبات المتحققة.

وانتهت فعالية الشبيبة في منبج، بتأكيد المشاركين على وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب قواتهم العسكرية قوات سوريا الديمقراطية، وتشبثهم بالأرض، عبر شعارات "بالروح بالدم نفديك يا قسد، لن نرحل، لا للاحتلال التركي".

(كروب/أم)

ANHA