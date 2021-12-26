شبيبة الطبقة والرقة ودير الزور يدينون الجريمة التي ارتكبتها تركيا في كوباني

ذكر البيان الذي قرأته الإدارية في مجلس شبيبة الرقة بشرى النايف بعد إدانته لجرائم تركيا المستمرة بحق شعب شمال وشرق سوريا "كما نعلم أن أهداف الدول الإمبريالية الحاكمة على الشعوب هو أن تنسف الإرادة الحرة والمقاومة في الشعوب لتغطية ضعفها السياسي والاقتصادي، كما أن الهجمات التي استهدفت زركان وتل تمر وشنكال وعائلة كلو الوطنية في القامشلي خير دليل على ذلك".

وشدد البيان "مرة أخرى نكرر ونقول بأننا ندين ونستنكر ونرفض رفضاً قاطعاً هذه الهجمات الجبانة للمحتل ونقول بأننا سوف نرد الصاع صاعين ونضرب بقبضة من حديد كل مرتزق وخائن له يد في هذه الجرائم".

دير الزور

في دير الزور وبحضور جميع أعضاء مجلس المرأة ومجلس الشبيبة في المنطقة الشرقية أدانت حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الشرقي عبر بيان الهجمات التركية واستهداف مجلس المرأة الشابة والشبيبة الثورية في كوباني.

البيان ألقته عضوة مجلس المرأة في المنطقة الشرقية، عفاف حمود الحمد، حيث أوضحت "إن هذه الهجمات تدل على ضعف الاحتلال وأن هذه الهجمات ستزيد من عزيمتنا ومقاومتنا".

وشدد البيان "نحن شبيبة وأهالي المنطقة الشرقية بدير الزور "نقول للفاشية التركية ومرتزقتها إن ضرباتكم هذه دلت على ضعفكم وتخبطكم وأنها زادت من عزيمتنا ومن روح المقاومة لدينا وسنبقى على خطا الشهداء وروح مقاومة الشبيبة وسداً منيعاً ضد كل من يحاول أن يطال شعبنا وأرضنا".

الطبقة

بحضور عدد من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وعدد من أعضاء مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة ألقي البيان من أمام مركز الشبيبة وسط المدينة، من قبل الإداري في حركة الشبيبة، عبد القادر الثلجي، وجاء في نصه:

"باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منطقة الطبقة نستنكر استهداف مدينة كوباني بالطائرات المسيّرة التركية يوم أمس التي أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين، فهذه الاستهدافات المتكررة تعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية في المنطقة من قبل المحتل التركي والتي تنص على عدم القيام بأي عمل عسكري حتى إيجاد حل للقضية السورية".

وأشار البيان "أن المراد التركي من هذه الاعتداءات هو إضعاف الشعب وإعادة داعش إلى شمال وشرق سوريا وذلك من خلال التغافل الدولي على هذه الجرائم، لكن ستفشل جميع هذه المخططات أمام إرادة شعوب المنطقة التي تنتهج فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية".

وأكد البيان في ختامه "إننا في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ندين كافة التدخلات على أراضينا وسنبقى متيقظين لجميع المخططات الاستعمارية والتطورات العسكرية وسنفضح كل الجرائم التي ترتكب من قبل أردوغان ومرتزقته حتى نزيل هذا المحتل عن أرضنا وسنبقى داعمين ومساندين لقواتنا على جميع الجبهات".

(كروب/مـ)

ANHA