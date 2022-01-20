بمشاركة عدد من أعضاء حركة الشبيبة الثورية بالإضافة لأعضاء حملة المبادرة الشعبية المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب، قرئ اليوم بيان أمام مكتب تجمع نساء زنوبيا، من قبل عضو حملة المبادرة الشعبية في الطبقة، مثنى عبد الكريم، وقال:

"منذ أن بدأت اتفاقيات التفرقة والتقسيم تطبق على أرض الواقع في كردستان والشرق الأوسط وبدأ الجسد الواحد يتفرق في أنحاء العالم، وبدأت الدول المحتلة وعلى رأسها الدولة التركية بظلم واضطهاد أبناء الأرض ممن تعايشوا سويةً فيها وكانوا بنياناً مرصوصاً، أبت تلك الدول إلا أن تحاول كسرهم بتفريقهم وقيامها بعمليات الصهر والإبادة".

وتابع البيان: "كان لابد لكل مظلوم أن يبحث عن طريقة يرفع بها الظلم عن نفسه وعن أهله وأبناء قومه ولذلك وعلى هذا الأساس انطلقت شرارة الحركة الثورية في كردستان لتناضل عبر الطرق السلمية والمشروعة وعلى أساس حق الدفاع المشروع والمنصوص عليه وفق القانون الدولي انطلقت لتناضل في سبيل حرية أبناء الشعب الكردي وجميع المكونات منصفةً للمرأة وداعمةً للشبيبة مزيحةً ستار الرجل التاريخي عن حقائق التاريخ لتكون حركة ديناميكية ذات رؤية استراتيجية حقيقية شاملةً كل الشعوب والمكونات رافعةً شعار العدالة لكل المظلومين والمضطهدين فكانت حركة الشعب وصوت ضميره".

وأردف: "من المعلوم للجميع أن حزب العمال الكردستاني كحركة ثورية تحررية لم يظهر إلا بعد أن مارست الدولة التركية أبشع أنواع الظلم بحق أبناء الشعب الكردي بدءاً من محاولات الصهر في بوتقة التغيير الثقافي ومروراً بالإبادة كما حدث في قرى ديار بكر وآمد وغيرها، ولذلك اجتمع أبناء وبنات الشمس مع كل من يؤمن بالفكر الحر ونصرة الحق في جبال العزة متخذين منها منطلقاً نحو الحرية صقوراً في سماء البحث عن الحقيقة وكشفها لكل العالم".

وأوضح البيان: "ما كان من الدولة التركية إلا أن قامت بالحرب المسلحة عليه ولذلك كان للحركة حق اتخاذ الدفاع المشروع وسيلة لرد الظلم، فقامت الدولة التركية بوضع الحزب على قائمة الإرهاب داعيةً الدول المحتلة لكردستان أن تفعل كذلك محاولة وأد ولادة الحركة الثورية والتي انتشرت وكان لنضالها الأثر الكبير في رفع الظلم عن المظلومين، هذا ما أيدته محكمة العدل في لوكسمبورغ عام 2018 بأن حزب العمال أدرج ظلماً على قائمة الإرهاب، إضافةً للأخطاء القانونية التي ارتكبت بوضع الحزب على هذه القائمة مشيرةً إلى دعوة القائد عبد الله أوجلان للسلام العالمي في عام 2013وكذلك بیان المحاكم البلجيكية برفض اعتبار حزب العمال إرهابياً لأنه ليس طرفاً في نزاع مسلح دولي مما يجعله خاضعاً لقانون".

ولفت "إن الدولة التركية وضعت الحزب على قائمة الإرهاب لتبرير هجماتها على الشعب الكردي في كل مكان وليس ما فعلته آخراً باعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي ورؤساء البلديات إلا تأكيداً لهذه الرؤية، لذلك ومن هذا المنطلق قامت المبادرة العالمية وتحت شعار العدالة للكرد بإطلاق حملة جمع تواقيع لإزالة الحزب عن قائمة الإرهاب في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيث انضم لها أكثر من 1000 شخصية مرموقة من 30 دولة إضافةً لقادة وسياسيين ونشطاء".

وأعلن البيان في ختامه "نحن كمبادرة شعبية وبروح الشبيبة الثورية والمرأة الحرة وإرادة النصر نعلن انضمامنا للحملة العالمية وإطلاق حملة جمع التواقيع في شمال وشرق سوريا ونعاهد بأننا لن ندخر جهداً بالنضال بكل أشكال الديمقراطية وفي كل المؤسسات والقرى والمدن لإزالة اسم الحزب من قائمة الإرهاب وسنعقد المسيرات والاجتماعات وكل ما هو متاح في هذه الغاية لأجل السلام والحرية وحقوق الإنسان وللحفاظ على تضحيات الشهداء نتوجه للاتحاد الاوربي وأمريكا وروسيا وكل العالم بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من قوائم الإرهاب".

وبعد الانتهاء من البيان جمعت عشرات التواقيع من الأهالي والأعضاء وستستمر الحملة على مدار اليوم.

يذكر أن أتحاد المرأة الشابة سينصب خيمة اعتصام يوم السبت القادم الموافق لـ 22 من الشهر الجاري والتي ستستمر لمدة 3 أيام، وستكون الخيمة من ضمن برنامج فعاليات حملة المبادرة الشعبية المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

(ع ص/ل)

ANHA