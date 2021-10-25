شبيبة الشدادي تبدأ دورة تدريبية لمواجهة أساليب الحرب الخاصة التي تستهدفهم

الدورة التي تقام في مركز شبيبة الشدادي ضمت 25 عضو/ة وتستمر على مدار 30 يوماً، ويشرف عليها مجموعة من الكوادر المختصة بشؤون الإعلام والتوعية لأساليب الحرب الخاصة والتعريف بها.

الإداري المشرف على الدورة خضر الخيري أوضح أن الدول الرأسمالية والديكتاتورية المعادية لفكر الأمة الديمقراطية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتركز على الفئة الشابة من خلال جذبهم لفخ المخدرات والجريمة والهجرة والترويج لها عبر الحرب الخاصة.

وأشار خضر الخيري أن الدروس ستتركز على توعية الشبيبة لأساليب الحرب الخاصة التي تستهدف المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص وكيفية دحض الإشاعات.

من جهته سلط أحد أعضاء الكادر التدريبي جاسم الشويخ الضوء على هدف الدورة " أن هدف الدورة التعريف بالحروب الخاصة وكيفية مواجهتها حيث أنه من المعروف أن شمال وشرق سورية مستهدفة بشكل مباشر من قبل بعض الجهات والدول التي تطمح بموطئ قدم لها".

وعن هذا الموضوع أوضح محمود العلي وهو أحد المنضمين للدورة، أن تركيا بدأت باستخدام أساليب الحرب الخاصة القذرة ضد شعوب المنطقة وخاصة الفئة الشابة منهم، بعد خسارتها وانحطاطها عسكرياً وسياسياً في شمال وشرق سورية.

وأكد محمود العلي أن أكبر دليل على حرب تركيا الخاصة وخسارتها هي عشرات الخلايا التي جندتها وتم إلقاء القبض عليها من قبل قوات سورية الديمقراطية واعترافهم بعمالتهم لتركيا بعد استدراجهم بالمال" إن هذه الأجندات استهدفت فئة الشباب على وجه الخصوص لكونها الفئة التي يرتكز عليها بناء المجتمع وذلك عبر ترغيبهم بالهجرة ونزع دافع المقاومة الوطنية منهم من خلال زرع المروجين للمواد المخدرة ونشر السموم في أجسادهم".

(مـ)

ANHA