شبيبة الرقة: مستعدون وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لصد الهجمات وحماية شعبنا

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من تقاطع شارع 23 شباط وصولاً إلى دوار النعيم في مركز المدينة، أعضاء الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وأهالي الرقة وسط ترديد المشاركين هتافات تحيي قوات سوريا الديمقراطية وتشجب الاحتلال والقصف التركي للمنطقة.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار النعيم وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة وريفها، علاء الخلف كلمة قال فيها: "نظمنا اليوم هذه المظاهرة رداً على هجمات الدولة التركية الفاشية على أهلنا في كوباني وعين عيسى وكري سبي والشهباء، ولن نكتفي بالمظاهرات فقط إذا لزم الأمر سنكون على الجبهات ونقف مع قوات سوريا الديمقراطية لحماية أهلنا ومناطقنا".

وأضاف الخلف "نحن مستعدون وفق مبادئ حرب الشعب الثورية؛ وعلينا أن نكون جاهزين لصد هذه الهجمات وحماية شعبنا من كل خطر".

(م خ/ف)

ANHA