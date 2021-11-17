شبيبة الرقة يؤكدون على تصعيد المقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

وتجمع المئات من أهالي ونساء مدينة الرقة عند دوار حزيمة بالمدخل الشمالي لمدينة الرقة حاملين صور القائد وشعارات تندد بالفاشية التركية وجرائمها.

وانطلق المتظاهرون نحو دوّار الصوامع في طرف المدينة الشمالي وردّدوا خلالها شعارات تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية وتندد بالاحتلال التركي ومرتزقته للأراضي السورية وتطالب بخروجهم منها ومن منطقة شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وعند الوصول إلى دوار الصوامع وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقي بيان إلى الرأي العام باسم أهالي الرقة قرأته الرئاسة المشتركة لمجلس شبيبة الرقة، بشرى الأحمد.

وندد البيان في خضمّه بسياسة الإبادة والقمع التي تطال الشعوب المطالبة بحريتها من قبل الدول الرأسمالية والديكتاتورية.

كما تطرّق البيان إلى استهداف المسيّرات التركية للمواطنين في كوباني وقامشلو واغتيال الرموز الوطنية، متوعداً بالرد على تلك الجرائم والانتقام لجميع الشهداء.

وقال البيان أيضاً "نحن منذ انطلاقة هذه الثورة بجانب قواتنا قوات سوريا الديمقراطية البطلة في كل الميادين ونحن مستمرون بالوقوف وقفة شرف وكرامة جنباً إلى جنب مع قسد في كل الجبهات والمعارك والتهديدات التركية التي لا تنال من عزيمتنا وعشقنا للحرية وفي هذه المرة قتالنا ومعاركنا ستكون مختلفة".

وأكد البيان على تصعيد النضال والمقاومة حتى تحرير آخر شبر محتل وإعلان النصر على الفاشية.

وباسم مجلس الرقة العسكري الذي شارك الشبيبة في مظاهرتهم قال القيادي أبو خلف إنه نتيجة تخبط النظام التركي وهمجيته والصراع مع بعض الأحزاب داخل تركيا وانعزاله الدولي وطرد السفراء الأجانب وتخبط المرتزقة وحربه الخاصة على الشمال السوري؛ تشن تركيا التهديدات للتغطية على تخبطها وانهيارها الاقتصادي في الداخل.

لتختتم المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي شهداء الحرية وتندد بجرائم الاحتلال التركي في المنطقة.

(ح ح/مـ)

ANHA