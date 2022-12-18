شبيبة الرقة يؤكدون على مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

تحت شعار "الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان " نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة اليوم، ندوة حوارية في صالة الملعب البلدي وسط مدينة الرقة، لمناقشة المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان وسبل تحقيق حريته الجسدية.

وشارك في الندوة، أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، ومجلس عوائل الشهداء، وحقوقيون من مدينة الرقة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس الرقة المدني، لالشين عبد الله، كلمة تطرقت خلالها إلى المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان، وقالت: "إن الدول الرأسمالية كان لها الدور الأكبر في اختطاف وتسليم القائد لدولة الاحتلال التركي"، وأكدت على استمرار أهالي المنطقة بالنضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

ليعرض بعدها سنفزيون، عن حياة القائد واختطافه بعد المؤامرة الدولية التي أحيكت ضده.

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في الرقة، خديجة بديوي، "نحن حقوقيو مدينة الرقة، وأعضاء لجنة حرية القائد نعمل بشكل دوري ونطالب بإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، في المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان".

واختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على ضرورة استمرار الفعاليات والندوات الحوارية، وعقد اجتماعات وتوزيع برشورات وكتب للقائد عبدالله أوجلان حتى تحقيق حرية القائد الجسدية.

(م خ/خ)

ANHA