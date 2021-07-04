شبيبة الرقة يطالبون بمحاسبة مرتكبي جريمة قتل الفتاة القاصر

بعد تداول نشطاء على موقع "فيسبوك"، فيديو لفتاة قاصر تدعى عيدة الحمودي السعيدو، من حي الزهور بغويران الواقعة في مدينة الحسكة، تقتل رمياً بالرصاص على يد مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم ذووها، شهدت مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات استنكار وإدانة لهذه الجريمة الشنيعة تطالب بمحاسبة الفاعلين.

وبهذا الصدد أدلى اتحاد المرأة الشابة في الرقة ببيان استنكر الجرائم التي تحاك ضد المرأة وضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة الشنيعة.

وقرئ البيان من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة غادة حمادي، بحضور العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة، وأعضاء من شبيبة حزب سوريا المستقبل ومنظمات المجتمع المدني أمام مبنى الشبيبة وسط مدينة الرقة.

وجاء في نصه "قبل يومين في حادثة فاجعة جديدة تندرج ضمن إطار ما يعرف بجرائم الشرف التي ما زالت تعشعش في بعض الأوساط، أقدم أهل الطفلة عيدة على إعدامها ميدانياً في ريف محافظة الحسكة بزعم غسل العار حيث قاموا بأخذ الفتاة إلى منزل طيني مهجور وسط تعالي لصرخات الثأر وغسل العار ثم إلقاء الفتاة على الأرض".

وأضاف "الطفلة استهدفت بالرصاص قبل أن يعود أحدهم بإطلاق النار مجدداً للإجهاز عليها بعد اكتشاف أنها مازالت تحتضر وأن هؤلاء قاموا بهذه الجريمة على خلفية رفض الفتاة بالزواج من ابن عمها حيث لقت حتفها هناك".

وأكد البيان "أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة بغية غسل العار هو فقط ذريعة لتبرير القتل والوحشية، وأن هذه الحادثة لم تغسل العار ولن تأخذ الثأر بل تثبيت للعار وتشبث بالتخلف والدمار وأن الرجولة لا تقاس باحتقار المرأة وإهانتها وقتلها".

مبيناً "نحن كحركة المرأة الشابة والشبيبة الثورية في الرقة لا نقبل الهجمات التي تمارس ضد المرأة، لن نتوقف أبداً حتى يتم محاسبة الفاعلين وإحالتهم للقضاء"، مؤكداً "سوف نقف بوجه هذه الاعتداءات والظلم التي تعاني منها المرأة التي تواجها في حياتها اليومية لأن العنف ضد المرأة هو العنف ضد جميع المجتمع".

واختتم "ننادي جميع الشابات للانخراط في ساحات النضال والمقاومة والوقوف أمام الذهنية الذكورية والوحشية".

)خ ج/س ر)

ANHA