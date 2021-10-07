شبيبة الرقة يستنكرون هجمات الاحتلال التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة واتحاد المرأة الشابة، اليوم، أمام مجلس الشبيبة في مدينة الرقة للإدلاء بالبيان الذي جاء تحت شعار "شنكال من ألم الإبادة إلى انتصار الإرادة" وقرئ البيان من قبل الإدارية في مجلس شبيبة الرقة بشرى النايف وجاء في نصه:

إننا كحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة نرفض رفضاً قطعياً الهجمات التركية على آفاشين ومتينا وزاب ومام رشو بالأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً".

وأضاف البيان: "كما أننا نرفض بشكل قطعي خيانة وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي باع ضميره للفاشية التركية في قتل وتهجير الشعوب الكردستانية وساعد على احتلال شنكال من قبل مرتزقة داعش الذين نهبوا وقتلوا الشعوب المقيمة في شنكال والذين تم القضاء عليهم من قبل وحدات مقاومة شنكال ومساعدة وحدات حماية الشعب والمرأة".

وأشار البيان "اليوم يعاود الحزب الديمقراطي الكردستاني خيانته على شنكال وشعبها وذلك عن طريق محاربة مؤسساتها الإدارية التي عملت على خدمة شعوب المنطقة، وبهذا فإنه يحارب فكرة الإدارة الذاتية في أي مكان من أجل خدمة مصالح دولة الاحتلال التركية التي استبعدته، فقد اعتقل ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جهاد حسن لما يقارب الـ 4أشهر".

وأكد البيان "إننا كحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ندعم ما تقوم به وحدات مقاومة شنكال التي تعهدت بالدفاع عن القضاء بكل ما لديها من قوة وحتى آخر قطرة دم، ونعدهم بأننا سنكون معهم ضد كل هذه الهجمات والدفاع عن شنكال أرضاً وشعباً".

واختتم البيان "ندعو شباب شمال وشرق سوريا بشكل عام وشباب الرقة بشكل خاص للوقوف والانتفاض في وجه تلك المؤامرات التي تحاك ضد الشعوب الباحثة عن الحرية وندعوهم للانضمام لحملة هلمّوا لمعركة الحرية".

(خ ج/س ر)

ANHA