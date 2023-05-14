شبيبة الرقة والطبقة: سنبقى في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتصعّد هجماتها على شمال وشرق سوريا، بهدف كسر إرادة شعب المنطقة الذي تحرر بفضل فكر وفلسفة القائد.

في هذا الصدد رصدت وكالتنا آراء شبيبة مدينتي الرقة والطبقة، الذين أكدوا أنهم مستعدون لتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الرقة، عمار العساف، قال: "القائد عبد الله أوجلان محرر فكرياً وسنحقق حريته الجسدية؛ لأنه صاحب فكر إنساني، ويسعى إلى منح كافة الشعوب المضطهدة حقوقها".

ولفت العساف "فكر القائد عبد الله أوجلان انتشر في كافة المناطق وبفضل فكره هذا تحررت المنطقة من الإرهاب تعيش مكونات المنطقة مع بعضها البعض بأمن وسلام".

وفي ختام حديثه، أكد العساف "نحن في حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الرقة جاهزون وبكل قوتنا وطاقتنا وإرادتنا لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً ورفع العزلة المفروضة عليه وكسر حاجز سجن إمرالي".

"عن أي عقوبات انضباطية يتحدثون؟"

الرئيسة المشتركة لمكتب الأنشطة في حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة، نجوى أبو زر، قالت "لا تزال تركيا تفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتطبق بحقه عقوبات انضباطية فعن أي عقوبات تتحدث وهو رجل يبلغ من العمر 70 عاماً".

وأكدت نجوى أبو زر "نحن شبيبة الرقة وريفها مستعدون لتقديم كل ما نملك لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وندعو كل الشبيبة في شمال وشرق سوريا والعالم للمشاركة بحملاتنا وفعالياتنا من أجل الوصول إلى الحرية الجسدية للقائد ورفع العزلة المفروضة عليه".

"يجب النزول للساحات والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد"

الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة، ضياء الدين محمد، قال: "مع اقتراب الانتخابات التركية تقوم دولة الاحتلال التركي بتكثيف هجماتها على مناطقنا وعلى مناطق الدفاع المشروع وتشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف "مهما فعلت دولة الاحتلال التركي لن تقضي على عزيمتنا وإرادتنا، وكل محاولاتها ستفشل؛ لأننا متسلحون بفكر القائد عبد الله أوجلان. وقواتنا قوات الدفاع المشروع ستحطم كل مساعيها".

وأشار المحمد "على كل فرد مؤمن بفكر القائد عبد الله أوجلان النزول إلى الساحات والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وعلينا ألا نقف مكتوفي الأيدي حيال الانتهاكات التركية بحقه".

"أطلقنا حملة للمطالبة بحريته الجسدية"

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة، آية سليمان، قالت "دولة الاحتلال التركي تستمر بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتحرمه من أبسط حقوقه، ونحن علينا أن نكثف النضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

وأوضحت "أطلقنا حملة باسم المرأة الشابة في الطبقة تحت شعار (ستنتصر الحرية، المرأة الحياة الحرية)، ستتضمن ندوات حوارية نشرح من خلالها مطامع الاحتلال التركي في المنطقة، ونطالب من خلالها بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

أكدت آية سليمان "أن فكر وفلسفة القائد أوجلان تخيف دولة الاحتلال التركي والدول الرأسمالية لذلك تقوم بتشديد العزلة عليه وخاصة مع الانتخابات التركية، وذلك لكسب واستقطاب الشعب التركي لحلف أردوغان لنجاحه في الانتخابات".

وفي ختام حديثها، شددت آية سليمان، على ضرورة رص الصفوف ودعم قوات الدفاع المشروع وقوات سوريا الديمقراطية، للوقوف في وجه الاحتلال التركي، وإكمال الطريق الذي رسمه القائد عبد الله أوجلان بفكره، والنزول إلى الساحات للمطالبة بحريته الجسدية".

(خ)

ANHA