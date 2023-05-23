شبيبة الرقة والطبقة يساندون مقاومة مخمور ضد الحصار

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية من مدينتي الطبقة والرقة أمام الملعب البلدي وسط مدينة الرقة حاملين يافطات كتب عليها "بالروح الآبوجية جددوا أنفسكم وانصروا معركة الحرية".

انطلقت التظاهرة صوب دوار النعيم، ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، ورايات مجلس عوائل الشهداء، وسط ترديد الشعارات المنددة بحرب الإبادة المعلنة على شعب المنطقة، "الموت للفاشيين"، "المقاومة هي الحياة تعيش مقاومة مخمور, يعيش القائد عبدالله أوجلان".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار النعيم وقفوا دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء تلتها كلمة عضو شبيبة الرقة محمد الياسين قال في بدايتها: "نحيي مقاومة أهلنا في مخيم مخمور وندعوهم للمقاومة وعدم الاستسلام للظلم والاستبداد".

ودعا، الياسين، "الجمعيات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للوقوف ضد ما تفعله الحكومة العراقية في مخيم مخمور ونناشدهم لفك الحصار عنهم".

واختتم الياسين حديثه، "إن ما يفعله الجيش العراقي بأهالينا في مخيم مخمور يتعارض مع قيم الإنسانية ولكن مقاومة الشعوب ستنتصر بالتأكيد".

وانتهت التظاهرة بترديد شعار "تعيش مقاومة مخمور".

(أم/سـ)

ANHA