تحت شعار "حتما سننتصر" نظم تحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على منطقة حفتانين.

و انطلقت المظاهرة من دوار سينالكو بحي تل حجر في المدينة بمشاركة العشرات من شبيبة المقاطعة وسط ترديد الشعارات التي تمجد مقاومة حفتانين وتستنكر الهجمات التركية على جميع أجزاء كردستان, رافعين أعلام الشبيبة الثورية وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار الاطفائية في حي تل حجر وقفوا دقيقة صمت, تلتها كلمة الإدارية في اتحاد المرأة الشابة زينب علي، والتي استنكرت فيها الهجمات التركية على حفتانين وجبال كردستان، ودعت الشبيبة الثورية للمقاومة حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي المحتلة من يد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأعلن اتحاد المرأة الشابة خلال المظاهرة عن البدء بالحملة التي أطلقتها تحت شعار "حتما سننتصر".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد مقاومة حفتانين وتندد بالهجمات التركية على اجزاء كردستان.

(كروب/ك)