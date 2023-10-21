شبيبة الفرات والرقة تعلن الانضمام للحملة العالمية لحرية القائد عبدالله أوجلان

نظمت الشبيبة الثورية السورية في مدينة الرقة، اليوم، مسيرة مشاعل للإعلان عن الانضمام للحملة العالمية لحرية القائد عبدالله أوجلان.

وشارك في مسيرة المشاعل التي انطلقت من أمام مبنى المجلس العام وصولاً إلى دوار النعيم، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة وريفها والاتحاد الرياضي في الرقة وهيئة الشباب والرياضة.

وعند الوصول إلى دوار النعيم وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ومن ثم قرئ بيان باسم المشاركين من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة محمود الخلف، وجاء فيه "نحن كحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة نقف اليوم من أجل العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وتأييداً لحملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية" التي أعلن عنها بتاريخ 9- 10-2023 على مستوى العالم.

البيان أدان العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وأضاف: "إن حرية القائد هي حريتنا، وإننا كحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة وريفها ندعو جميع الشعوب المضطهدة والشباب والنساء للانضمام إلى الحملة حتى تحرير قائدنا من سجون الفاشية التركية".

وفي مدينة كوباني شارك العشرات من شبيبة إقليم الفرات في مسيرة نظمت في مدينة كوباني، للتأكيد على انضمامهم إلى حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية"

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني وصولاً إلى حديقة 19 تموز، حمل فيها المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان.

بعد الوصول إلى حديقة 19 تموز وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية هلال علي كلمة قال فيها: "باسم الشبيبة نعلن انضمامنا إلى حملة الحرية، تلك الحملة التي انطلقت في 74 مركزاً في العالم. باسم الشبيبة نعلن أننا سوف نكون في الساحات والميادين حتى تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان".

وانتهت المسيرة بترديد شعار "عاش القائد آبو".

(كروب/ك )

ANHA